Décès de 5 Algériens bloqués en Turquie

C’est une triste nouvelle que vient d’annoncer un communiqué du forum de la communauté algérienne en Turquie. Trois de blocage en Turquie ont été fatals pour certains algériens. En effet, 5 Algériens ont perdu la vie durant leur attente d’être rapatriés. Il s’agit, selon la source, de Kamel Nader 41 ans, Younes Beldia 31 ans, Hocine Djeddi 34 ans, Rekaya Blalit 52 ans et Lamia Djedid 16 ans. Selon la même source, les victimes n’ont pas pu supporter les conditions de leur confinement. Chassés des hôtels depuis presque un mois (pendant le Ramadhan), les concernés ne doivent leur salut qu’à la chaîne de solidarité qui s’est organisée autour d’eux. La situation des Algériens bloqués en Turquie se complique de jour en jour sans que, pour le moment, un hypothétique rapatriement ne soit programmé par les autorités. En quelques jours, deux d’entre eux sont décédés, charriant des drames familiaux incommensurables. Selon nos confères de Liberté, la famille du défunt Kamel Nader interpelle les autorités algériennes et réclame le rapatriement de la dépouille du défunt et de sa femme et son enfant qui se trouvent encore à Istanbul. “Il se prénommait Kamel Nader, il avait 41 ans, marié et père d’un garçon de 12 ans et habitait à Saoula après avoir déménagé de la montagne. Il laisse aussi derrière lui, des frères et sœurs inconsolables et des parents âgés et malades, dont sa mère qui le pleure depuis des mois, elle qui nourrissait l’espoir de le serrer dans ses bras une dernière fois”, raconte Hafsa, la sœur du défunt. Signalons que Mille (1000) Algériens sont toujours bloqués en Turquie en raison de la suspension du trafic aérien depuis près de deux mois à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus. Les hôteliers turcs ont menacé de mettre à la porte de leurs établissements ces Algériens bloqués à Istanbul depuis deux mois, en raison du non-paiement des frais d’hébergement a indiqué, le 13 mai dernier, le Forum de la communauté algérienne en Turquie qui a adressé un appel urgent au président de la République afin d’organiser leur rapatriement. Le Forum a alerté sur la situation que vivent les Algériens bloqués en Turquie dont des personnes âgées, des malades, des enfants et des familles. Ces Algériens au nombre de 1000, selon la même source, n’ont pas pu être rapatriés lors de l’opération de rapatriement exceptionnelle effectuée début avril dernier par les autorités algériennes et qui a vu un grand nombre d’Algériens rentrer au pays.