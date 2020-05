Décembre 2020, la date de la fin de l’épidémie selon des scientifiques

Selon le New York Post, des scientifiques singapouriens de l’université de technologie et du design de Singapour ont prédit la date de fin de la pandémie de coronavirus dans le monde. Ils estiment que le monde sera en mesure de mettre fin à la maladie d’ici décembre 2020. Selon leurs estimations, la maladie sera vaincue aux États-Unis fin septembre. Selon les prévisions de scientifiques singapouriens qui ont mis en place un modèle mathématique, le monde peut voir la fin de l’épidémie d’ici décembre, relate le New York Post. Des scientifiques singapouriens ont prédit la date de fin de la pandémie de coronavirus dans le monde, fait savoir le New York Post, citant des chercheurs de l'université de technologie et du design de Singapour. Ils estiment que le monde sera en mesure de mettre fin à la maladie d'ici décembre 2020. En outre, selon leurs estimations, la maladie sera vaincue aux États-Unis deux mois avant que dans le reste du monde, à savoir fin septembre. Les scientifiques ont utilisé un modèle mathématique de maladies infectieuses, baptisé modèle SIR, qui décrit la dynamique pour les personnes vulnérables à la maladie, infectées et guéries. Ce modèle divise la population en classes épidémiologiques et est utilisé pour faciliter les calculs de probabilité de contagion. Pourtant, les chercheurs ont prévenu que leurs prévisions pouvaient être inexactes et qu'il ne fallait pas prendre de décisions hâtives pour alléger les mesures de quarantaine dans le monde. «Un optimisme excessif fondé sur des prévisions est dangereux, car il pourrait affaiblir notre discipline et notre contrôle de soi, ce qui pourrait entraîner le retour du virus», ont conclu les scientifiques.