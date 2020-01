De nouvelles charges contre Djamel Ould Abbès

L’ancien ministre de la Solidarité nationale et de la Famille, Djamel Ould Abbes a été entendu, par le juge d’instruction près la Cour suprême dans diverses affaires remontant à l’époque où il était à la tête du ministère de la Solidarité. En effet, l’ex-secrétaire général du FLN est accusé d’avoir conclu des contrats de marché contraires à la législation, d’abus de fonction et de falsification de documents officiels. Mais aussi de dilapidation de deniers publics. Cette nouvelle accusation est retenue suite à des témoignages et des déclarations faites par certains de ses anciens collaborateurs, rapporte une source médiatique. Pour rappel, Djamel Ould Abbes est placé sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach depuis le 8 juillet dernier.