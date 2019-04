De la ‘’démocrasseuse’’ vers la démocratie

Quand un peuple après avoir vécu plus de 50 ans sous un système autoritaire se libéra de ses chaines pour mettre en place un nouveau mode de gouvernance plus démocratique, doit se prémunir de beaucoup de civisme, de clarté dans les idées, de discernement et d’user de beaucoup de prudence dans les décisions qui seront prises à l’avenir pour une vraie démocratie pour ne pas tomber sans le vouloir dans le phénomène inverse et revenir à la case de départ car la démocratie ne s’offre pas facilement et sur un plat en or mais s’arrache. Avant de parler de démocratie, il faudrait tout d'abord se poser la question : sommes-nous démocratiques ? La démocratie est-elle appliquée? En se référant à la législation algérienne, nous constatons qu'il y a toute une batterie de textes qui parle de la démocratie et donc l'Algérie est le pays le plus démocratique dans le monde théoriquement parlant bien sûr. Mais lorsque nous observons la réalité sociale et politique du pays, il s'avère que la démocratie n'est pas appliquée dans son ensemble ou très mal conçue. Malheureusement, la démocratie commence tout d'abord à la base. A titre d'exemple, si nous prenons la cellule familiale algérienne nous relevons que la démocratie n'existe pas du fait qu'il n'y a pas de communication ni de consultation, le père fait main basse sur tout. La mère ou les enfants n'ont aucun droit de regard ou de consultation, sur quoi que ce soit. Le mari a tous les droits par contre la femme n'a de droits que ce que peut bien lui offrir le mari. Le père se comporte comme il veut et décide de tout. Par contre, le conjoint n'a pas le droit de s'opposer à la décision prise par le mari même dans le mariage de ses enfants alors que le couple est concerné, c'est lui qui donne le véto. Le même schéma est reproduit sur la société. Personne ne peut agir à sa guise sans que la foudre politique ne lui tombe dessus car comme le dit si bien Albert Einstein « il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome » et donc où est la démocratie ? La démocratie c'est lorsque les libertés sont respectées mais pas transgressées, lorsqu'il y a une consultation et une réciprocité d'action. La démocratie est vue là du côté social et c'est à partir de là que commence la démocratie. Maintenant, vient le rôle du mouvement populaire qui doit se prendre en charge pour mettre en place toutes les assises fondamentales et cela par étapes successives à savoir commencer par le côté politique qui est semé de pleins d’embuches pouvant entraver le processus sans pour autant brusquer les choses qui pourraient prendre une autre tournure du fait que le côté social est acquis, quant aux autres objectifs pour une vraie démocratie suivront. Tout le problème dans une opération politique c’est son lancement car Dieu ne change rien à l’état d’un peuple, tant que ce dernier n’est accompli sa propre transformation.