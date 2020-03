De la Chloroquine pour faire face au Covid-19

L'Algérie a décidé lundi d'adopter un protocole thérapeutique, la "Chloroquine", pour faire face au coronavirus, a indiqué lundi le ministère de la Communication dans un communiqué. "La Chloroquine est une molécule antipaludéenne d'usage courant dans le traitement du paludisme, des maladies rhumatismales et dans le lupus", précise-t-on dans ce communiqué, soulignant que "des études ont commencé en Chine en février 2020 et se poursuivent en Europe". "Elle a donné des résultats prometteurs contre le coronavirus Covid-19 en augmentant les capacités immunitaires de l'individu. Elle est produite localement et en quantité suffisante pour traiter les patients selon le protocole établi par les experts", a-t-on ajouté de même source.