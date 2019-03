Dangereuses manœuvres contre la gendarmerie

De nombreuses fake news circulent dans les médias et sur la Toile dans ce qui s’apparente à une tentative de manipulation de l’opinion publique à des fins occultes. Un peu plus tôt dans la journée de mardi, une rumeur avait circulé sur des gendarmes qui auraient manifesté à Tizi Ouzou, alors qu’il s’agissait d’éléments de la Direction générale des forêts. De nombreuses voix se sont élevées pour alerter sur des manœuvres visant à plonger le pays dans une crise profonde à l’issue incertaine. Les manifestations pacifiques qui appellent au changement de régime radical agacent certains milieux et officines qui voient d’un mauvais œil un règlement de la crise sans recours à la violence.