Dahmoune limogé pour ‘’tentative de fraude’’

Selon plusieurs sources, Abdelmadjid Tebboune, le nouveau président de la République, n’a pas limogé Salah Eddine Dahmoune, le ministre de l’Intérieur, à cause de son dérapage verbal inqualifiable et unique en son genre à l’égard des manifestants du Hirak, mais à cause de son implication directe dans des manœuvres visant à favoriser le candidat Azzedine Mihoubi lors de la dernière élection présidentielle. Des rapports détaillés auraient été adressés à la présidence de la République concernant le rôle joué par Salah Eddine Dahmoune en faveur du candidat du RND Azzedine Mihoubi à travers des pressions exercées sur les walis. S’appuyant sur ses mêmes données, Tebboune a rapidement pris la décision de se séparer dès son premier jour au Palais présidentiel d’El-Mouradia de ce haut responsable transfuge qui aurait abusé de ses fonctions pour instrumentaliser l’appareil de l’Etat au service des intérêts politiciens. Aussi, le désormais ex-ministre de l’intérieur Salaheddine Dahmoune est contraint de faire face à une plainte déposée contre lui au tribunal de Sidi M’hamed, par un collectif de citoyens appuyés par des avocats. Cette plainte pour « insultes et injures» intervient après les déclarations de Salah Eddine Dahmoune, le 3 décembre, qui a qualifié les opposants à la présidentielle du 12 décembre de « traîtres, mercenaires, pervers et homosexuels » qui « véhiculent les idées restantes du colonialisme ». Des déclarations qui rappelons-le ont suscité l’indignation de beaucoup d’Algériens. Selon maître Saliha Allouache la plainte a été acceptée et signée par la procureure principale dudit tribunal. Les plaignants ‘’plaident’’ l’atteinte à l’unité nationale, et l’intégrité du territoire, affirme l’avocate. Expliquant : « les propos tenus par Salaheddine Dahmoune, sont un danger pour l’unité nationale, ils auraient pu causer, de graves discordes entre les citoyens algériens. En plus il s’est attaqué à la dignité de toute une nation cela est inacceptable ». Elle affirme en outre, que d’autres citoyens vont saisir de la justice le même motif dans les prochains jours.