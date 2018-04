DU RIFIFI A LA DIRECTION DE L’EDUCATION DE TISSEMSILT : Que cache l’ouverture de deux enquêtes ?

On croit savoir d’une source sécuritaire sure que deux responsables au niveau de la direction de l’éducation de Tissemsilt viennent d’être sujets de deux enquêtes distinctes de la part des services de la police de la wilaya. Selon la même source, la première enquête concerne la présence d’un lot de matériel électroménager appartenant à la résidence de la directrice de l’éducation de la wilaya trouvé après perquisition au domicile du mis en cause qui n’est autre qu’un fonctionnaire à la direction de l’éducation, la deuxième enquête concerne une facturation douteuse et un recrutement entaché d’irrégularités dont le mis en cause n’est aussi qu’un ancien fonctionnaire de la direction de l’éducation de la wilaya. La même source a précisé que la dénonciation par lettre anonyme a fait réagir les décideurs afin de connaitre les dessous de ces deux affaires. Enfin, la même source nous a informés que l’enquête suit encore son cours et connaitra une issue au cours des prochains jours…