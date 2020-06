DU NOUVEAU SUR LES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES : La CNAS de Tissemsilt sensibilise les assurés

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés CNAS de Tissemsilt poursuit ses campagnes de sensibilisation pour toucher l’ensemble des assurés sociaux et leur faire connaitre en plus de leurs droits, les nouveautés dans les prestations de service. En effet, dans le cadre de l’amélioration de ses prestations de service, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés vient de concrétiser l’obtention de l’attestation d’affiliation via l’espace ‘’El Hanna’’ et le mettre au profit de ses assurés sociaux, selon le responsable de la communication auprès de cette agence. L’application vise l’amélioration des services offerts à ses usagers à travers la modernisation et l’informatisation à distance de l’administration par la délivrance et l’authentification de ce document administratif à travers un compte qui selon le même responsable est sécurisé et confidentiel, à travers lequel, l’assuré peut accéder à toutes les informations concernant son fichier d’assurance et demander cette attestation en respectant les étapes. Cet espace en question permet d’éditer les attestations d’affiliation sans se déplacer au centre ainsi que d’autres prestations, dont le remboursement et la validation. Il faut bien dire que c’est un acquis qui n’est pas sans traduire l’impact de la modernisation engagée par la CNAS à l’effet de donner à la notion de service public la dimension qui se doit et éliminer les files d’attente, l’attroupement notamment en cette période du Coronavirus, ainsi que toutes les pratiques bureaucratiques, notamment l’émission de ce document d’affiliation au niveau des guichets. Enfin, notre interlocuteur nous a précisé que l’agence CNAS de Tissemsilt invite les catégories concernées à consulter le guide d’utilisation sur les réseaux sociaux à savoir Facebook, YouTube et Twitter, ou s’informer auprès de la cellule de communication et d’écoute de l’agence. Elle les invite vivement à recourir à cet espace numérique pour retirer ce document.