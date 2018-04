DU NOUVEAU ! : Playmode projette une usine ‘’Nike’’ à Fornaka

Diverses sources, notamment le journal électronique « Algérie part » ont en a fait écho de cette information relayées par certaines pages Algériennes au niveau des réseaux sociaux, dont Facebook. Jusqu’à présent, les autorités de la wilaya de Mostaganem n’on en soufflé mot sur ce projet important qui, selon les mêmes sources, serait implanté dans la zone d’activité de Fornaka, sur un site occupant 15.419 m² de surface dont 7.390 m² pour les bâtiments de la production. A noter que le promoteur de cette usine, n’est autre que le grand distributeur exclusif national, M. Toufik Adel Mostfaoui, Directeur Général de « Playmode Group ». Ce dernier a fait savoir également que, ‘’ pour pouvoir répondre aux standards de qualités internationaux” dans cet ambitieux projet un investissement, seront consentis près de 9 millions de dollars soit, plus de 920 millions DA, a-t-on appris des mêmes sources. Il est dit que cette usine de production sera dotée de technologies de dernières générations, en matière de confection. Cette décision de « Nike » d’investir en Algérie et précisément à Mostaganem est venue à la suite de la mesure frappant d’interdiction l’importation de certains produits, en début de l’année 2018, par le gouvernement. Par ailleurs, l’idée a également été propulsée par l’Entreprise privée qu’est « Playmode » qui, en tant que seul distributeur officiel de Nike, en Algérie, a tout intérêt à conserver son leadership avec plus de 10 showrooms de distribution répartis dans le territoire national, brassant un chiffre d’affaire important d’autant plus que la gamme des articles est très appréciée par les consommateurs Algériens. D’autre part, les mêmes sources indiquent que le fabricant compte dégager huit cent mille (800.000) articles par an et ce, en direction du marché Algérien notamment le marché Européen ainsi que celui de l’Afrique. Faut-il le rappeler, « Nike » est une marque de renommée internationale qui a su associer, avec succès, les influences issues des mondes du sport, du life style et de la mode. Il est signalé que le fabricant « Nike » est déjà installé dans des pays comme le Bengladesh, l’Indonésie, le Sri Lanka et la Chine en raison d’un coût de fabrication modéré par une main d’œuvre, bon marché. Afin d’assurer une bonne disponibilité de la gamme de ses produits au niveau des marchés d’Afrique et d’Europe, à des prix raisonnables, le choix judicieux étant évidemment d’implanter une nouvelle usine de fabrication d’articles vestimentaires, en Algérie. Du coup, tous les ingrédients se trouveraient réunis au grand bénéfice du principe « gagnant-gagnant », pour toutes les parties concernées par ce projet. C’est une belle aubaine pour la wilaya de Mostaganem car sa concrétisation aurait certainement des retombées socio- économiques immenses. L’impact commencerait par le plein emploi d’une main d’œuvre disponible, jeune à former sur le tas avec un effet d’entrainement d’une redynamisation d’autres secteurs stratégiques. Bref, pour une wilaya restée très longtemps en panne d’investissements productifs, l’usine de « Nike » constituerait un poumon économique susceptible de donner à Mostaganem un souffle nouveau qui s’inscrirait dans la durabilité.