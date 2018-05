DSA MOSTAGANEM : Des techniques pour garantir la plantation du palmier

La wilaya dispose d’un environnement touristique ensorcelant de par ses plages au bleu d’azur et aux sables fins scintillants et d’un coucher de soleil fascinant. En effet, la wilaya de Mostaganem est en chantier, divers travaux d’aménagement sont en cours de réalisation pour donner à cette cité sa splendeur par la plantation de palmiers les uns ont été développés alors que d’autres se sont flétris et desséchés. Pour éviter un assèchement et un flétrissement, il est conseillé au responsable de l’opération de plantation des palmiers d’appliquer les techniques agricoles. Après réception, le palmier doit être bien entretenu avant la mise à terre. Tout d’abord, c’est de couper le bout des radicelles desséchées par l’air au cours du transport afin de permettre au palmier d’absorber la matière organique. Ensuite, il faut opérer à un habillage des racines du dattier dans la bouse de vache ou dans un mélange de fumier liquide et le fertiliser par un amendement de fumure de fond, de phosphore et de potasse dans le sol. Une fois le plant du palmier mis dans le trou, ne pas épandre l’azote lequel entraine la brûlure des radicelles, sachant que celles-ci assimilent ce fertilisant. Le plant doit être mis dans le trou en mettant la terre végétale en tassant le tout pour évacuer l’air, suivi par un arrosage d’eau. Cette technique agricole permettra un développement assuré des dattiers pour l’embellissement de l’environnement, sans cela, la plantation ne tiendra pas dira l’agronome.