DROITS ET AMENDES EN 2019 : Recouvrement de plus de 10000 milliards de cts

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a fait savoir, jeudi à Alger, que les services fiscaux ont procédé en 2019 au recouvrement de plus de 100 milliards de DA de droits et amendes contre des auteurs d'évasion fiscale. Lors d'une plénière au conseil de la Nation consacrée aux questions orales, le ministre a indiqué que les opérations de contrôle effectuées en 2019 avaient permis le recouvrement d'un total de 100.123.988.510 DA soit une hausse de 27% par rapport à 2018. "Le double voire le triple de ce montant pourra être recouvré une fois entré en service le nouveau système d'informations que le ministère des Finances s'apprête à lancer prochainement", a révélé le ministre. M.Benabderrahmane a précisé que pour une exploitation optimale des résultats des enquêtes, dans le cadre de l'exécution du nouveau système d'informations, la Direction générale des Impôts (DGI) a lancé un méga projet visant la révision des plans d'exploitation et de traitement des informations fiscales, ce qui permettra une prise en charge efficace et synchronisée des données étudiées par les différents services. Evoquant la difficulté d'évaluer le volume exact de l'évasion et de la fraude fiscales, le ministre a rappelé l'existence d'un espace parallèle et la non inscription d'opérateurs auprès des services fiscaux, du Commerce, des Douanes ou des Caisses de la sécurité sociale, d'où l'impossibilité de définir avec exactitude les revenus non déclarées et le volume de l'évasion fiscale.