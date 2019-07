DRAME ROUTIER A CHERCHELL : Décès de 4 membres d’une même famille

Quatre personnes d’une même famille ont trouvé la mort, ce jeudi, dans un accident de la circulation survenu à la sortie ouest de Cherchell, relevant de la wilaya de Tipaza, a indiqué la protection civile. Le directeur de la protection civile de Tipaza, le colonel Djamel Slamani, a déclaré à la radio nationale que le bilan de l’accident de circulation survenu, cet après-midi, à Cherchell s’est alourdi à quatre morts. Les victimes sont une famille composée du père, la mère et deux jeunes enfants, dont un bébé de six mois qui a rendu son dernier souffle en court de route vers l’hôpital de Cherchell. Les blessés ont été transférés vers l’hôpital de Sidi Ghiles qui dispose d’un service d’orthopédie, selon le même responsable. De leur côté, les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les raisons et les circonstances de cette tragédie.