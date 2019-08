DRAME DU CONCERT DE SOOLKING : L’ex-DG de l’ONDA, convoqué par le tribunal

L’ex-DG de l’office national des Droits d’Auteurs (ONDA) , Sami Bencheikh El Hocine, limogé à la suite de la bousculade mortelle survenue jeudi au concert de Soolking à Alger, a été convoqué par le Procureur de la République près le tribunal d’Abane Ramdane à Sidi M’hamed . L’ex-DG de l’ONDA a été entendu, hier lundi, par le Procureur de la République dans le cadre d’une enquête diligentée par la justice à propos des circonstances dramatiques dans lesquelles s’est produite cette bousculade meurtrière qui a provoqué le décès de 5 personnes dont des enfants et des mineurs. En tant qu’organisateur de ce concert qui a viré au drame, Sami Bencheikh, a été convoqué pour expliquer à la justice les ratages qui ont conduit à cette bousculade mortelle. L’ex-DG de l’ONDA a été également questionné sur les tenants et aboutissants de toute l’organisation des évènements culturels par l’ONDA, un organisme dont la vocation première et la seule mission est de veiller sur la protection des droits d’auteurs de productions culturelles ou musicales algériennes. Signalons que le procureur s’est déplacé en personne sur les lieux du drame et avait ordonné une enquête concernant ce drame pour déterminer les circonstances du drame et identifier les véritables responsables du décès de concitoyens innocents venus assister à ce concert.