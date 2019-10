DRAME DE L’HOPITAL D’EL-OUED : L’Arabie Saoudite offre des Omras aux familles des victimes

Le royaume d’Arabie Saoudite a pris l’initiative de faire un don aux familles des victimes de l’incendie de la maternité d’El Oued ! L’Ambassadeur d’Arabie Saoudite en Algérie, Abdelaziz El Omairini, a annoncé sur son compte Twitter officiel ce lundi 30 septembre 2019, que des Omras seront offertes aux parents des victimes du ledit incendie. « Suite à la tragédie douloureuse ayant secoué l’hôpital Mère et enfants de la wilaya d’El Oued, dont les victimes sont 8 nouveau-nés, et pour consoler leurs familles, une Omra avec prise en charge de tous les frais sera attribuée aux parents des victimes, dans l’espoir que Dieu leur inspirera patience et réconfort », a-t-il écrit.