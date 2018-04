DRAME AU LARGE DE CAP FALCON : 15 harraga noyés et 19 autres sauvés

Ils étaient quinze candidats à l’émigration clandestine et ils ont trouvé la mort par noyade, suite au naufrage de leur embarcation dimanche au large de Cap Falcon, dans la commune d’Aïn El Turck, c’est ce qu’on a appris des services de la protection civile de la wilaya d’Oran. Ces derniers ont aussi signalé que 19 autres personnes ont pu être sauvées lors de cette traversée. Les mauvaises conditions climatiques ayant sévi sur la région seraient la cause du naufrage de cette embarcation, à bord de laquelle se trouvaient au total 34 personnes qui tentaient de rejoindre les côtes espagnoles, précise-t-on de même source. L’intervention des éléments des garde-côtes et de la Protection civile a permis de sauver d’une mort certaine 19 autres candidats à l'immigration clandestine, qui ont été évacués vers l’hôpital d’Aïn El Turck.