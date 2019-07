DRAME A ORAN : Six morts dans un accident de la route à Boufatis

Six personnes ont trouvé la mort ce lundi 29 juillet dans un accident de la route à Boufatis dans la wilaya d’Oran. Ce carnage s’est produit, lors d’une collision entre deux véhicules sur la RN 13, dans la commune de Boufatis. Six personnes sont mortes sur le coup, dont deux bébés et trois autres personnes blessées ont été évacuées par les éléments de la protection civile vers l’hôpital. Alertés, les éléments de la gendarmerie nationale se sont dépêchés sur les lieux et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Que Dieu le Tout Puissant leur accorde Sa Sainte Miséricorde. En ces pénibles circonstances, l’équipe du journal ‘’Réflexion’’ présente ses sincères condoléances aux familles des défunts.