DRAG : Bientôt, un guichet unique pour les documents sécurisés

Afin d’établir des documents particulièrement, la carte nationale d’identité, le passeport et le permis de conduire biométrique, une procédure sera établie prochainement pour mettre en service un guichet unique pour les documents sécurisés, comme mesure de facilitation. En effet, ce travail débutera à la commune de Mostaganem, comme, première étape, prévu en décembre de l’année en cours. Puis, il sera généralisé à travers les collectivités locales prochainement. En ce sens, le directeur de la réglementation et de l’administration générale a précisé que cette opération consiste à répondre au programme de modernisation et d’amélioration, concernant les établissements et les services publics lesquels sont en contact direct avec le ministère de l’intérieur et des collectivités locales depuis des années. En ce qui concerne, les élections pour le renouvellement de la moitié des membres de la nation pour le moment 3 formulaires ont été retirées et la remise d’un seul dossier accepté par la commission administrative chargée de cette opération dira t il. Du coup, l’opération de dépôt de candidature a débuté le 15 novembre et se clôturera le 9 décembre de l’année en cours. Par ailleurs, il a été aussi installé au palais de justice une commission d’élection de wilaya laquelle est chargée d’étudier et d’examiner les dossiers des candidats. Nous avons un bilan provisoire faisant état de retrait de 3 formulaires et un seul dépôt dossier accepté par la commission des élections de wilaya. A ce sujet, il a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour le déroulement et la réussite des élections d’où 575 électeurs ont été enregistrés à travers les conseils locaux. Pour ce faire, il a été réservé deux bureaux de vote au niveau de la wilaya. L’instance élective est composée de 43 membres de l’assemblée populaire de wilaya et de 532 membres des assemblées populaires communales avec un total de 575 membres. Nous avons installée la cellule qui distribuera les formulaires et la réception des dossiers. Du nouveau de la loi 16-10, celle ci a limité le nombre dans chaque bureau à 400 inscrits. Puisque, Mostaganem a recensé 575, nous allons procéder à la création de deux bureaux de vote au niveau de la wilaya a-t-il souligné.