DOUARS "GUEHAHMA , ZEHAHFA’’ ( SAFSAF) : Les habitants interpellent le wali de Mostaganem

Plusieurs habitants des douars Guehahma, Zehahfa, relevant de la commune de Safsaf réclament l’amélioration des conditions de leur vie et lancent un appel de détresse aux autorités locales pour intervenir et mettre fin à leur souffrance. A ce sujet, ils sollicitent que le wali rende visite dans ce douar qui demeure oublié. En effet, les habitants disent que leur localité est marginalisée, car ils n’ont jamais profité du développement local depuis l'indépendance vu que cette contrée rurale est dépourvue de toutes commodités à savoir : ni routes aménagées, ni eau potable, ni centre de santé, ni moyens de transport, ni logements du type rural etc. Devant cette situation, malheureusement, aujourd’hui, les autorités locales, nous ont délaissé et nous ont mis en marge du développement. Un autre citoyen dira "Les chemins que nous traversons ne permettront pas l’accès aux véhicules. Un autre problème est signalé, c'est celui du manque d’eau potable, ajoutant qu’ils s’approvisionnent d’une source d’eau qui ne peut répondre à la demande des consommateurs.’’ Quotidiennement, ils parcourent une distance de 5 km pour pouvoir remplir les seaux d’eau et autres jerricans. Les habitations qu’ils occupent, sont dans un état lamentable. Par ailleurs, les écoliers parcourent des kilomètres pour se rendre à l’école, pas moins de 3 kms. Mais, en fin de compte rien n’a été réalisé souligne-t-on. Au demeurant, ces locataires souffrent d’une situation sociale très difficile sur tous les plans qu’ils combattent quotidiennement, ils interpellent le wali pour l’amélioration des conditions de vie de cette contrée abandonnée.