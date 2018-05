DOUAR SKALI ( SOUAFLIA) : Les jeunes demandent un stade de proximité

Plusieurs jeunes résidant dans le douar « Skali » relevant de la commune de Souaflia, ont soulevé plusieurs préoccupations concernant les problèmes qui nuisent à leur vie quotidienne. En effet, cette frange de jeunes résidant dans cette commune manque de moyens de distraction de loisir, et sportif. Ces derniers exigent le lancement d’infrastructures de loisir et de sport en vue de permettre à cette jeunesse de s’épanouir et développer leur capacité physique et leur talent ainsi que le développement de toute la commune, notamment par la création d’un stade de proximité, .Cette situation insupportable pousse quelques jeunes de la localité vers la délinquance.. Cependant, ils sollicitent l'intervention des responsables locaux, pour remédier à cette situation, afin d'améliorer un tant soit peu, leur cadre de vie. En attendant que la situation s'améliore, les jeunes continuent de prendre leur mal en patience.