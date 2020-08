DOUAR SBABHA (SIDI BEL ABBES) : Les citoyens revendiquent des projets de développement

Des dizaines d'habitants de Sbabha, un des plus anciens douars de la wilaya relevant de la commune de Caïd Belarbi, 20 km au sud-est de Sidi Bel Abbès, n’ont cessé ces jours, de lancer des appels de détresse aux premiers responsables de la wilaya et même à ceux des premières instances gouvernementales du pays, revendiquant davantage de projets de développement local. Ils ont fait part de leur mécontentement quant au manque criard d'eau potable, de logements de différentes formules... "41 élèves des trois cycles, diront certains d'entre eux, ont de tout temps souffert les martyres en effectuant la navette, à cause de ces deux bus de ramassage scolaire, complètement défaillants". D'autres ajoutent :"le maire et ses collaborateurs semblent accorder toutes les faveurs au chef-lieu de la commune», appelant que ses habitants ont d'ailleurs bénéficié de deux projets ambitieux. Le premier lié au revêtement des chaussées et le second à l'aménagement urbain dans une grande cité. Leur taux d'avancement aurait dépassé le cap de 20%. Sollicité pour d'amples renseignements, le P/APC souligne de son côté que le Douar en question a d'ores et déjà bénéficié de projets conséquents dont la réfection du réseau de l'AEP. "Mais en attendant des jours meilleurs, je demanderais aux citoyens du Douar en question de faire preuve davantage de patience.’’