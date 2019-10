DOUAR ‘’QLAWZIYA’’ - MESRA : Un enfant de 15 mois écrasé accidentellement

Selon une information de la Protection civile, il est rapporté que ce lundi 21 octobre, à 18 h 15, l’Unité secondaire de la Protection civile de Bouguirat est intervenue dans une action de premiers secours et ce, après avoir reçu un appel de détresse faisant état d'un accident mortel survenu au « Douar Qlawaziya », relevant de la commune de Mesra. Dans cet accident, il s’agissait d’un bébé âgé de 15 mois qui avait été mortellement écrasé par un membre de la famille lequel effectuait une manœuvre de marche-arrière, à bord d’un véhicule. L’irréparable s’est produit et l’enfant à été tué accidentellement sur le coup, a-t-on appris avec émois et consternation. Une fois les procédures en usage terminées, le corps du défunt a été transféré au service de la morgue de l'hôpital de Bouguirat. Les spécialistes de la prévention recommandent aux conducteurs de véhicules ou d’engins d’accorder une extrême attention de sécurité lors d’une manœuvre de marche-arrière qui est considérée comme très dangereuse.