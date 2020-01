DOUAR OULED EL-HADJ (BENABDELMALEK RAMDANE) : Rien ne va plus à l’école primaire Mohamed Bouchareb

L’absence de canaux d’assainissement ainsi que le chauffage s’ajoutent à de nombreuses déficiences caractérisant l’école primaire de la localité de Benabdelmalek Ramdane, a-t-on appris récemment. Cet état de fait se traduit par des effets négatifs au niveau le la qualité de la scolarisation des élèves concernés et c’est ce qui n’a pas manqué de provoquer un mouvement de colère marqué par un récent regroupement revendicatif, des parents d’élèves. Plus de 240 élèves de l’école Mohamed Bouchareb, du douar Ouled El-Hadj, relevant de la commune de Benabdelmalek Ramdane, on observé un arrêt de cours , pour la 3eme journée consécutive, depuis la journée du Lundi 27 janvier 2020. Cet arrêt de cours en question a été entrepris par les élèves pour dénoncer les nombreux problèmes qui se posent au niveau de l’école précitée .Parmi les principales préoccupations, sont cités : l’absence d’assainissement, de repas chauds et le manque de chauffage, au niveau des classes. Pour ce qui est du chauffage, les informations crédibles précisent que le projet de réalisation du chauffage aurait connu un échec en coûtant la bagatelle de près de 800 millions de centimes. D’autre part, il est ajouté, par la même source, que les sanitaires de l’école sont dans un état désastreux. En plus, il est noté que l’école continue de servir des repas froids et ce, en dépit du fait de l’existence d’une cuisine au sein de cet établissement scolaire .Au vu de la persistance de cette situation devenue intolérable, les parents d’élèves ont dû avoir recours à une manifestation de revendication par un regroupement, qui a commencé dès le lundi passé.