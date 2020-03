DOUAR OULED BOURAS (SOUR) : Des parents d'élèves réclament un transport scolaire

Les habitants du "douar Ouled Bouras", dans la commune de Sour, située à quelque 16km à l'Est de Mostaganem viennent de faire savoir que leur agglomération est quelque peu oubliée du développement local de la daïra de Aïn Tedèles dont ils relèvent administrativement. Selon ses habitants, outre les diverses carences qui constituent diverses difficultés, la plus importante et la plus urgente sur laquelle ils insistent, en ce moment, est bien la question du transport qui fait défaut et en particulier, celui qui concerne les écoliers appelés à faire plusieurs kilomètres à pied pour se rendre à leur établissement scolaire. Pour soulager les jeunes écoliers de cette corvée souvent dangereuse pour leur sécurité, leur santé et leur équilibre personnel, les parents de ces derniers interpellent les autorités locales à prendre en charge la résolution de ce problème.