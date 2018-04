DOUAR "ERRDJEM ECHARRA" (TIARET) : 300 familles revendiquent l’électricité, l’eau et la route

Ce douar, faudrait-il le rappeler, se trouve à 4 km seulement du chef-lieu de commune de Chehaima, laquelle est distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 78 km. Ce douar se trouve dans une région au sud de la wilaya, laquelle est très prospère et recense un potentiel steppique considérable cependant et selon plusieurs observateurs, ce douar communément appelé "Errdjem-Echarra" a vécu les affres de certains élus qui l’ont marginalisé suite à des dissidences tribales car de tous temps, il a été considéré comme un baromètre électoral et un laboratoire d’expériences politiques dans cette région steppique dont la gestion a été toujours otage aux scandales répétés et répétitifs .Ce douar composé de 300 familles dont la majorité vivent en zones disparates vit des conditions très critiques et subit une marginalisation par laxisme de la part des élus et certains responsables locaux sinon comment expliquer que des correspondances datant de plus de 10 années sont restées sans écho .Ces 300 familles sont soumises au diktat de l’obscurité et n’ont bénéficié d’aucun projet d’électricité rurale pouvant les aider au développement agricole eu égard à leur seul échappatoire: agriculture et l’élevage bovin, ovin et caprin. Dans le même contexte, l’unique chemin qui relie ce douar au chef-lieu de commune de Chehaima et distant de 4 km, se trouve dans un état de délabrement et plus particulièrement en temps d’intempéries, il devient impraticable du fait de passage de tracteurs qui sont les moyens les plus utilisés dans le transport des familles et aussi de certains élèves qui vivent le calvaire au quotidien et ce, suite à l’absence de transport scolaire. Ce chemin, faut-il le souligner est inaccessible aux véhicules légers et c’est peut-être le mobile qui explique le taux très élevé d’enfants non-scolarisés et qui s’estime à près de 20%, selon des habitants de cette région ou un fellah, ne voulant pas quitter sa région raconte son calvaire où il évoque avoir planté un champ d’oliviers en collaboration avec ses enfants et a fait réussir cet investissement dans de très critiques conditions, faisant recours aux citernes dont le coût est estimé à 3.000 dinars la citerne et qu’il doit parcourir 20 km quotidiennement pour s approvisionner en eau à partir de la commune d’Ain-Dehab .Ces familles vivent toujours le calvaire et on ignore jusqu’à l’heure actuelle les vraies normes de distribution des projets à travers la wilaya et plus particulièrement la répartition de l’énergie électrique où plusieurs régions et douars sont soumis au diktat de l’obscurité et des routes qui font l’objet d’une luminosité criarde et repères d une gestion de gaspillage et il est temps d ouvrir des enquêtes sur ces formes de répartition de projets sur le territoire de la wilaya.