DOUAR « EL MHADID » - SIDI BEL ABBES : Des citoyens manifestent contre le mauvais cadre de vie

Durant toute la journée du jeudi dernier des citoyens du douar « El Mhadid » relevant de la commune de Telmouni à moins d’une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya ont occupé le tronçon routier qui mène à la commune de Zerouala. La route était fermée à la circulation au moyen de pierres de branches d’arbres et de pneus brulés. Ce bourg de presque milles âmes est privé d’eau potable d’électricité et de réseau d’assainissement ont indiqué des protestataires à bout de nerfs. Le projet des 50 logements construits il y a moins d’un an dans le cadre de l’habitat rural sont un exemple édifiant d’un « bâclage » apparent par des murs fissurés et des piliers qui menacent de s’effondrer à tout moment, a-t-on constaté sur les lieux. Le choix du terrain dont la grande partie est argileuse renseigne sur l’insouciance des initiateurs du projet dans la mesure où il est situé sur une crevasse facilement inondable. Pourtant le douar d’ «El Mhadid » ne date pas d’hier comme en témoigne son école bâtie en 1921. Les autochtones de cette région de l’antique tribu des « hsasnas » qui se disent oubliés pour les conditions les plus élémentaires de la dignité humaine vantent leurs chouhadas et à leur tête le chahid « Boumlik » guillotiné pour l’indépendance de l’Algérie. Dans ce village, l’eau est une denrée rare, l’éclairage public est un luxe et les fosses septiques font légion devant chaque ilot de maisons. Ni la présence du maire ni celle de quelques gendarmes venus pour rétablir l’ordre ne semblent dissuader les manifestants qui ont installé plusieurs barricades jusqu’à la tombée de la nuit du jeudi dernier dans le seul espoir d’être écoutés par une autorité en mesure de leur garantir des promesses non tenus depuis longtemps selon certains manifestants.