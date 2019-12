DOUAR DJEDID (HASSI MAMECHE) : Les problèmes insoutenables de ‘’Mounadour’

Les habitants du douar Djedid dit « Mounadour », situé à quelques kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem et relevant de la commune de Hassi Mamèche, souffrent de multiples problèmes qui rendent insoutenable leur quotidien. En effet, les habitants de cette localité se plaignent de l’état des routes, le transport qui est de plus en plus défaillant, le réseau téléphonique qui fait défaut sans oublier l’absence d’un lycée. Les lycéens de ce village sont forcés de marcher chaque jour pour se rendre au lycée qui se trouve à la ville de Mostaganem ou à Mazagran. Quant aux taxieurs, certains d’entre eux refusent d’y rentrer à cause de l’état déplorable de la route ce qui a engendré un besoin pressant en matière de moyens de transport. Ce manque de transport hante les habitants de ce village et il est presque devenu leur seule obsession, car le village compte de plus en plus de fonctionnaires et d’étudiants qui se trouvent obligés à prendre un clandestin à chaque fois qu’ils veulent rejoindre le centre-ville et parfois même marcher jusqu’au branchement le plus proche pour le trouver. Chose de plus en plus difficile surtout pour les filles et les femmes qui n’osent plus s’aventurer seules dans ces lieux isolés avec des clandestins qu’ils ne connaissent pas. Les habitants du douar Djedid n'arrivent toujours pas à digérer la dégradation continuelle de leurs conditions de vie où la majorité d’entre eux se sentent délaissés et ne savent plus à quel saint se vouer pour venir à bout des nombreux problèmes auxquels ils font face au quotidien. Un village qui se trouve à quelques encablures seulement de la ville de Mostaganem, est livré à lui-même. Ses habitants interpellent les pouvoirs publics pour intervenir et prendre en charge le cas de leur localité.