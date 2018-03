DOUAR CHERAIFIA (ACHAACHA) : La chute d’un câble électrique, tue un homme

C’est dans ce contexte d’une météorologie particulièrement pluvieuse et venteuse que, dans la matinée de dimanche, 18 mars 2018, à 8 heures, les services de la protection civile ont enregistré la rupture d’un câble de transport électrique de basse tension, au niveau de la localité de « Cheraifia », Commune d’Achacha. Malheureusement, dans sa chute, le câble en question, est tombé sur un homme du douar, âgé de 40 ans, connu comme attardé mental et ce dernier décéda à la suite de ce malencontreux incident, a-t-on appris. Selon les services de la Météo, cette 3ème semaine du mois de mars 2018 serait marquée par d’importantes chutes de pluies et, notamment par des vents dont la vitesse atteindrait les 20-30 kilomètres, à l’heure. En conséquence, les citoyens sont appelés a être vigilants et faire preuve de prudence en toute circonstance pour éviter dans tous les actes de la vie quotidienne.