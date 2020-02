DOUAR BKHAÏTIA ( HASSI MAMECHE) : L’état de l’école menace la sécurité des élèves

Pour éviter le pire, le mieux est d’expertiser cette infrastructure scolaire usée dont les murs sont lézardés laissent paraitre des fissures qui sont déjà des signes avant-coureurs d’une situation alarmante. A signaler au passage que cette école « Berrahal Beghacham » souffre de nombreuses lacunes comme par exemple le manque d'équipements pédagogiques tels les tableaux et les tables. Par ailleurs l’eau est remise en cause par les élèves qui affirment ne pas en boire, estimant que l’eau n'est pas traitée avec la suspicion qui pèse sur sa potabilité d’autant plus que le réservoir de ce liquide vital est dans un état lamentable. Pour les élèves c’est une situation lamentable et pénalisante qui les affecte quotidiennement au plus haut degré. Côté restauration des élèves, là aussi c’est une situation désespérée dans la mesure où le manque permanent de nourriture, froide ou chaude, est devenu une règle chez eux, en ce lieu dont ils n’arrivent pas à en comprendre les raisons qui justifient cet état de fait, à l’instar d’autres écoles. Devant une telle situation jugée déplorable, les parents des élèves continuent d’interpeller les services de l’APC et la direction de l’éducation de la wilaya afin d’intervenir d'urgence pour sauver leurs enfants du danger imminent qui les guette. Ils estiment qu’il y a là mise en danger de la vie de leurs enfants dans cet établissement lequel montre des signes d’insécurité structurelle appelant à l’urgence de mesures de précaution, en ce sens. Des parents d’élèves scolarisés dans cette école disent « avoir fait des appels répétés, au cours de ces dernières années et aucune oreille attentive ne les a entendue et personne n’a pris en considération la nécessité de faire quelque chose, pour les enfants ». Dans tous les cas, les parents des élèves de cet établissement scolaire, réitèrent avec insistance leur appel ,en direction du wali de la wilaya de Mostaganem, en gardant bon espoir d’êtres entendus .Il s’agit avant toute chose d’espérer une décision de préservation de la sécurité de leur enfants contre les dangers quitte à ce que ces derniers soient transférés dans une autre école ,pendant les travaux de remise en état de leur établissement.