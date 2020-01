DOUAR AMARIA (AIN NOUISSY) : Les habitants demandent l’approvisionnement en gaz naturel

Les habitants du douar "Amaria " sollicitent les responsables locaux notamment, la cheffe de daïra d’user de son poids pour la réalisation d’un réseau d’assainissement et celui du gaz naturel dans la mesure du possible. Cette demande intervient en cet hiver rude où la souffrance est quotidienne pour les habitants qui doivent affronter le froid qui sévit dans la région. C’est en ce sens, que les Amaris demandent aux autorités de la daïra de faire le nécessaire pour qu’ils puissent bénéficier de cette ressource énergétique qui ne devrait pas nécessiter un raccordement au réseau à des kilomètres, étant donné que la station de gaz naturel est mitoyenne dudit douar, ne demandant pas un coût de réalisation élevé. ‘’Nous continuons d’apporter des bonbonnes de gaz butane de la station Naftal à partir de la commune d’Ain Nouissy qui se situe à plus de 5 km, parfois par bus, par taxis clandestins ou par nos propres moyens’’ déclarent des citoyens du douar. Sur un autre chapitre, les habitants du douar en question, remercient les autorités locales d’avoir entrepris des travaux d’aménagement des routes au centre du douar. ‘’Nous sommes conscients de la situation économique, difficile de matérialiser tout ce que nous demandons en vue d’améliorer nos conditions de vie’’ ajoutent-ils.