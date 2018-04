DOUANES PORTUAIRES DE MOSTAGANEM : Mise en service de trois nouveaux scanners

Les Douanes de Mostaganem viennent d’acquérir un équipement neuf de 3 appareils, du type « scanner », a-t-on appris. Cette acquisition entre dans le cadre du programme de renforcement en matériel spécialisé, permettant ainsi aux services Douaniers du port de Mostaganem d’augmenter leur capacité d’inspection et de contrôle. En effet, grâce à cet équipement de haute technologie, il sera désormais facile pour les dits services de procéder à des opérations de contrôle, plus précises, sur les voyageurs et divers matériels transitant à travers le port de Mostaganem. A noter que ces trois (3) scanners entreraient en service dans tous les prochains jours, selon les déclarations de la même source d’information.