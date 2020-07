DOUANES : Mouvement partiel ciblant 27 inspections divisionnaires

La Direction générale des Douanes a opéré lundi un mouvement partiel qui a touché 27 chefs d'inspection divisionnaire au niveau des aéroports, des ports et des postes frontaliers au Sud, à l'Est et à l'Ouest du pays, a indiqué un communiqué de la direction. Ce mouvement périodique vise à "concrétiser le rôle pivot et important des services des douanes sur le terrain", a précisé le communiqué, ajoutant qu'il s'agit aussi de soutenir les efforts soutenus consentis en terme de traitement douanier, du renforcement de l'efficacité du contrôle en toute fermeté, ainsi que la promotion de la performance douanière pour la protection de l'économie nationale et le citoyen. Ce mouvement a pour objectif la lutte contre la fraude dans toutes ses formes, la contrebande et les crimes économiques transfrontaliers, a fait savoir la direction des Douanes dans son communiqué. Le mouvement partiel consacre aussi la nouvelle approche de gestion des ressources humaines basée sur la compétence et l'engagement en vue de promouvoir et de moderniser le service public douanier, a conclu le document.