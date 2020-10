DOUANES DE MOSTAGANEM : Barkat Moussa, nouveau chef d'inspection divisionnaire

Hier, dimanche 04 Octobre 2020 à 10 heures, M. Barkat Moussa, anciennement sous directeur du contentieux aux douanes de Chlef a été installé en qualité de chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Mostaganem, affiliée à l’inspection régionale de Chlef. En effet, ce dernier vient en remplacement de l’ex chef d’inspection sortant, le contrôleur général, M. Adnane Abderrezak. La cérémonie de cette installation a été présidée par l’inspecteur régional des Douanes de Chlef, en présence du wali M. Aïssa Boulahia, de son secrétaire Générale, du P/APW et des représentants des autorités civiles et militaires, notamment du directeur des Transports de la wilaya de Mostaganem ainsi que des journalistes de la presse locale. Rappelons que cette installation entre dans le cadre de la poursuite du mouvement périodique partiel des cadres des Douanes algériennes touchant des chefs d'inspection divisionnaire de quelques wilayas comme ça été annoncé déjà le 03 septembre passé, par la Direction générale des Douanes. A cet effet, le chef de l’inspection régionale des Douanes, sise à Chlef a rappelé alors que le mouvement partiel ,initié par le directeur général des douanes algériennes consacre, "la nouvelle approche de la gestion des ressources humaines basée sur la compétence et la modernisation du Service public douanier et de la performance .En ce sens ,il a indiqué que ce mouvement périodique intervient "pour concrétiser le rôle stratégique des Douanes sur le terrain, consolider son rôle de contrôle face à la fraude, à la contrebande et aux crimes économiques transfrontaliers et booster l'opérationnalité des services des Douanes algériennes a-t-il indiqué. Il a terminé son allocution en ajoutant que : « ce mouvement périodique fait partie de la stratégie de la direction générale des douanes algériennes qui vise à concrétiser le rôle pivot et important des services des douanes sur le terrain et qu’il s’agit aussi de soutenir les efforts soutenus consentis ,en terme de traitement douanier, du renforcement de l’efficacité du contrôle en toute fermeté, ainsi que la promotion de la performance douanière pour la protection et la promotion de l’économie nationale, ainsi que celle du citoyen.