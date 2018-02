DOUANES ALGERIENNES : Saisie de 9,4 tonnes de kif en 2017

Les services des douanes ont saisi des quantités de drogues estimées à 666,03 millions de dinars, composées essentiellement de kif traité, de cocaïne et de comprimés psychotropes, a appris mardi l'APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD). A travers 171 opérations de saisies effectuées par les douze (12) directions douanières régionales du pays en 2017, les douanes algériennes ont mis la main sur plus de 9,4 tonnes de kif traité, de 1,52 kg de cocaïne ainsi que d'autres formes de stupéfiants composés de 54.332 comprimés psychotropes, de 54 boîtes de diverses marques, de 1.080 plaquettes, de 26 ampoules, de 12 flacons et de 925 gélules, a précisé la même source. La plus grande saisie de kif traité a été enregistrée par la Direction douanière de Tlemcen (6,02 tonnes), alors que le plus grand volume de cocaïne saisi a été enregistré par la Direction douanière d'Oran (1,4 kg), tandis que la plus importante saisie de comprimés a été opérée par la Direction de Béchar (34.977 comprimés), fait savoir la même source.