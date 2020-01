DOUANES ALGERIENNES : Plus de 1000 milliards de DA de taxes en 2019

Plus de 1000 milliards da de taxes et droits ont été perçus par les Douanes algériennes, en 2019, en dépit du recul des importations, a indiqué à Tipasa le directeur général de ce corps, Mohammed Ouaret, qui a qualifié ce bilan d’"honorable". Intervenant à l’ouverture d'une cérémonie de célébration de la Journée internationale des Douanes, M.Ouaret, qui était accompagné du ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa, a qualifié ce bilan réalisé par les Douanes algériennes, en matière de perception des taxes et droits d’"honorable", en dépit du "recul sensible des importations", a-t-il souligné. "Ces résultats sont le fruit de la politique d’anticipation adoptée dans la lutte contre les mafias de gonflage des factures, ce qui explique partiellement", a-t-il ajouté, un "recul de 3,5 milliards de dollars dans les importations". Durant ces festivités organisées cette année sous le slogan "la durabilité au cœur de l’action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète", le DG des Douanes algériennes a, également, souligné la "détermination" de son administration à "poursuivre la lutte contre la bureaucratie à travers la réduction de la durée et des frais de transit des marchandises et des personnes", dans l’objectif, a-t-il dit, "d’encourager la compétitivité de l’économie nationale".