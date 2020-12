DOUANES ALGERIENNES : Les recouvrements ont atteint 1026 milliards de DA

Dans le cadre du projet de loi de règlement budgétaire de 2018, M. Khaldi a fait savoir que les recouvrements douaniers pour l'année 2018 ont atteint 1.026,28 milliards (mds) DA soit un taux de réalisation de 94,97 % comparé aux projections de la Loi de Finances 2018, ce qui correspond à une hausse de 2 % par rapport à 2017. Ce montant est réparti entre les recettes budgétaires avec 882,12 mds DA (soit 85,95 % de l’ensemble des recettes), les recettes destinées à la Caisse d'assurance et de solidarité des collectivités locales avec 89,16 mds DA (8,69 %), les recettes destinées directement aux communes (2,29 mds DA), les recettes destinées aux comptes spéciaux (2,29 mds DA) et les recettes destinées à la Caisse nationale de retraite (CNR) avec 46,37 milliards DA Les recouvrements réalisés comparés aux projections de la LF 2018, ont enregistré 94,97 % de taux de réalisation. Le taux de réalisation concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’import a lui atteint 103,77 % par rapport aux projections de la LF 2018. D'autre part, interrogé par les membres de la Commission concernant la mise en place d'une nouvelle loi fondamentale régissant l'institution douanière nationale, le même responsable a fait savoir qu'un groupe de travail active depuis plusieurs mois pour la révision de cette loi, en accord avec les directives des hautes autorités du pays. "Ce groupe de travail a pour but de définir une loi fondamentale permettant de préserver la dignité des agents douaniers. Ce travail est à sa phase finale et sera prochainement présenté au ministre des Finances dans les prochains jours", a-t-il fait savoir. De plus, M. Khaldi a souligné la nécessité de soutenir les services douaniers, notamment au niveau des frontières, à travers des équipements modernes. "Il y a un manque au niveau des équipements mais aussi au niveau de la prise en charge des agents de la douane au niveau des frontières", a-t-il regretté, plaidant pour que soient fournis les outils et équipements nécessaires à la bonne réalisation des missions des services douaniers, notamment au niveau des frontières sud du pays.