DOUANE : Bedoui ordonne le dédouanement du matériel roulant bloqué

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a ordonné le dédouanement du matériel roulant saisi par la Douane, a indiqué, ce lundi, une source proche du ministère des Finances, s'appuyant sur une note d'urgence du chef de l'Exécutif, soulignant que les douanes algériennes ont de sitôt, répercuté l’ordre pour une application immédiate. Il s’agit du matériel roulant tel les engins, tracteurs et autres, importés avant janvier 2019, conformément au régime de licences d’importation et saisi par les services des douanes. Une mesure qui a occasionné de grosses pertes pour des centaines d’opérateurs. A noter que les véhicules utilitaires et de tourisme ne sont pas concernés.