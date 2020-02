DOSSIERS LIES AU PASSE COLONIAL : L’Algérie rompt ses négociations avec la France

En effet, le plan du gouvernement présenté devant le Parlement, a indiqué le ministre des Moudjahidine à l’occasion de la commémoration du 60ème anniversaire des explosions nucléaires menées par la France coloniale dans la région de Reggane, aborde explicitement le dossier des explosions nucléaires françaises en Algérie, qui fait partie des dossiers en suspens que l’Algérie a cessé de négocier avec la partie française après avoir constaté le manque de sérénité manifesté par la France dans ces négociations». « La reprise des négociations par les commissions là où elles sont arrivées et l’examen de solutions est tributaire du sérieux dont fera preuve cette dernière dans le règlement de cette question », a insisté le ministre Zitouni, ajoutant qu’il s’agit d’«une revendication officielle sine-qua-none aussi bien de l’Etat Algérien que du peule algérien». «Le dossier des explosions nucléaires françaises dans la région de Reggane et les séquelles des radiations qui font encore des victimes, fait partie de quatre dossiers retenus au plan du gouvernement dans son volet lié à la mémoire nationale, ouvert entre l’Algérie et la France», a-t-il fait savoir. Mettant l’accent sur la responsabilisation de la France de ces crimes, Tayeb Zitouni a réitéré le rejet catégorique de l’Algérie de la loi Moran promulguée par la France en 2010, non sans rappeler les suggestions et la position officielle à l’égard de cette question jusqu’à l’aboutissement de ces dossiers «dans le cas où la France voudra établir des relations normales avec l’Algérie».