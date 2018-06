DOCUMENTS D’IDENTITE : L’ancienne CNI ne sera plus délivrée

Les cartes d’identité nationale sur support papier ne seront plus délivrées et seront désormais systématiquement remplacées par les cartes biométriques, selon une récente instruction adressée par le ministère de l’Intérieur aux walis, ayant pour objet « le retrait définitif de l’ancien modèle de cartes d’identité nationale sur support en papier ». Selon l’instruction, les demandes de renouvellement des cartes d’identité de l’ancien modèle donneront lieu à un remplacement automatique de celles-ci par une carte d’identité biométrique et ce, « sans prendre en compte la durée de validité restante à la carte normale à remplacer ».