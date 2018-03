DOCUMENTS BIOMETRIQUES : 30 077 passeports établis depuis le lancement de l’opération

Selon ce responsable, il reste encore en souffrance plus de 2.130 passeports confectionnés. Ils n’ont par encore été récupérés à la date du 16 mai dernier par leurs demandeurs. Ce retard, a relevé le responsable, pénalise énormément la bonne marche du service qui est déjà à l’étroit face au nombre des demandes qui s’accroît de jour en jour, en raison de l’approche des congés d’été. Pour cela, M. Bahi lance un appel à ces retardataires, afin de se rendre au niveau du service des passeports de Sidi El Houari (ancienne préfecture) pour consulter les listes définitives qui sont établies et affichées à l’entrée de ce bâtiment. Ils doivent s’inscrire auprès du préposé du service situé au rez-de-chaussée pour récupérer ensuite leurs documents. Pour les demandeurs de passeports biométriques, les personnes intéressées sont invitées à contacter auparavant le numéro d’appel téléphonique 041 39 00 00, en tapant une fois la communication établie le 15, pour avoir un rendez-vous, afin de déposer leur dossier complet. Au préalable, ils doivent consulter la liste des pièces administratives à fournir qui est placardée à l’entrée de l’immeuble. S’agissant de la délivrance des passeports normaux pour des cas d’urgence (visites médicales, Omra ou voyages d’affaires), M. Bahi Amar a indiqué que son service a établi à ce jour, quelque 63.936 documents officiels, dont plus de 56.100 ont été remis à leurs demandeurs. Il reste, selon cette même source, 7.835 passeports établis et non encore retirés.