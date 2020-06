DOCUMENTAIRE DIFFUSEE PAR FRANCE 5 SUR LE HIRAK : Le RND dénonce une campagne tendancieuse

Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a dénoncé, lundi dans un communiqué, les campagnes médiatiques "tendancieuses" déclenchées par des médias français contre l’Algérie, affirmant que le documentaire diffusée par France 5 sur le Hirak est "dépourvu de professionnalisme et d’impartialité". Le RND a indiqué suivre "avec vive réprobation les campagnes médiatiques calomnieuses systématiquement déclenchées par des médias français proches de la source de la décision officielle afin de nuire à l’Algérie et attenter à sa stabilité et sa souveraineté". Relevant l'existence "de pratiques odieuses et d'intolérance affichée exécutés par des cercles appuyés par des lobbies sous couvert de la liberté de la presse", la même formation politique a ajouté que l’Etat français doit "assumer entièrement ses responsabilités devant toute réaction légitime". Les reportages populistes diffusés par France 5 et d’autres chaînes de télévision depuis "l'apparition des prémisses d'une ère nouvelle de l'histoire de notre pays, en l’occurrence la Nouvelle Algérie", ont révélé "un manque flagrant de professionnalisme et d’impartialité", vu "les mensonges, les erreurs, la rancune et la haine" véhiculés par ces médias. Il s'agit également selon le parti, d'"une volonté expresse de vengeance de certains lobbies", a conclu le communiqué.