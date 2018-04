DOCUMENT DE BASE POUR VEHICULES : La carte grise électronique, délivrée en Septembre prochain

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivité locales et de l'Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui a annoncé, le dimanche dernier à Alger, que les cartes grises électroniques seront délivrées à partir de septembre prochain. Supervisant l'opération de remise des permis de conduire biométriques aux premiers demandeurs et aux détenteurs de nouvelles catégories au niveau du service des documents biométriques de la commune de Kouba, le ministre a indiqué que le «processus de modernisation et de numérisation se poursuit intensément et les premières cartes grises électroniques seront délivrées dès septembre 2018». Le ministre a rappelé, dans ce contexte, que le Gouvernement « a réalisé un gain financier, grâce au processus de modernisation, ce qui nous incite à poursuivre en force cette démarche » a-t-il soutenu, faisant état, dans la foulée, du lancement prochain d'avis d'appel d'offre pour encourager le partenariat avec les entreprises nationales et étrangères.