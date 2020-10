DJERAD DEPUIS LA WILAYA DE BATNA : "L’avenir est dans l’industrie de transformation"

En marge de l’inauguration, à la zone industrielle Kechida dans la ville de Batna, d’une raffinerie des huiles usagées de l’entreprise "Sam Industrie", réalisée dans le cadre d’un investissement privé, le Premier ministre, a précisé "L’avenir est dans l’industrie de transformation et nous œuvrons à assainir le domaine de l’investissement des intrus pour permettre aux compétences d’émerger". In situ, M. Djerad a salué l’initiative de l’investisseur, affirmant que ce projet était "important et s’inscrit dans le cadre du programme du président de la République qui a ordonné d’octroyer tous les moyens et les facilités aux investisseurs dans le domaine de l’industrie de transformation notamment". Le Premier ministre a instruit le wali de Batna ainsi que les cadres centraux du ministère de l’Industrie à l'effet d'apporter "toute l’aide et l’accompagnement" à cet investisseur dans son projet d’exportation de huiles régénérées. L’activité dans la raffinerie des huiles usagées de l’entreprise "Sam Industrie" a été relancée en 2016 après une pause de quelques années, selon les explications fournies sur place. Actuellement, la raffinerie récupère 25% des huiles usagées à l’échelle nationale depuis les 48 wilayas et ambitionne d’atteindre 50% de taux de récupération "dans six mois", a-t-on souligné. Elle est dotée d’une capacité de stockage de 6.000 m3 des huiles usagées et de 4.000 m3 des huiles régénérées. Auparavant, le Premier ministre avait procédé à la baptisation de la cité 1.000 logements de la formule location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), du nom du chahid Bennoui Saïd. Il a également procédé à la baptisation de deux groupes scolaires de la même cité, située au centre-ville du chef-lieu de wilaya des noms de deux doyens des directeurs d’école primaire de la ville de l’Algérie indépendante, Kheznadar Djallaleddine Ahmed Abdettaki et Mokdad Messaoud. Le Premier ministre est accompagné des ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et l’Aménagement du Territoire, kamel Beldjoud, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, de l’Education Nationale, Mohamed Ouadjaout, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, l’Enseignement Supérieur et la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, les Travaux Publics, Farouk Chiali et la ministre des relations avec le Parlement, Basma Azouar.