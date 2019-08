DJEMAI A LA RECHERCHE D’UNE NOUVELLE VOIE : Le FLN convoque une conférence nationale

C’est dans ce cadre qu’une conférence nationale des cadres est convoquée mercredi et jeudi au Centre International des conférences Abdelatif Rahal pour une sorte de check up de la situation politique, économique et sociale du pays. En tout, 800 représentants, à raison de dix éléments par Mouhafadha seront présents à ce raout estival qui se déclinera en conférence thématique et en ateliers en vue de la restructuration du parti et partant de sa position par rapport au dialogue politique actuellement en cours. A la veille de cette conférence, Mohamed Djemai a réuni son bureau politique pour un dernier point sur les préparatifs de cette conférence. Occasion également pour lui de répondre aux attaques qui ciblent le FLN, (notamment celles qui appellent à sa dissolution (avec les autres partis de la coalition présidentielle), accusés d'être coresponsables de la crise actuelle. Le chef du FLN, visiblement à court d’arguments, puise dans la vieille rhétorique anticolonialiste pour tenter de convaincre que « les résidus de la France sont les véritables ennemis du Hirak », puis d’ajouter à propos du dialogue politique que son parti y adhère pleinement, tout en dénonçant toute forme d’exclusion, dans une allusion à ceux qui refusent d’y associer les anciens partis qui ont soutenu le cinquième mandat de Bouteflika.