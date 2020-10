DJELFA : Les créances de la Sonelgaz s’élèvent à près de 4 milliards de DA

Les créances de la Société de distribution d’électricité et de gaz de la wilaya de Djelfa avoisinent les quatre milliards de DA. «Ces créances, dues par les clients jusqu’à août dernier, se répartissent à raison de 2,1 milliards de DA détenus par les ménages, 1,2 milliard par le secteur économique, et 648 millions de DA détenus par les administrations publiques», a indiqué à l’APS la chargée de communication auprès de cette direction, Radia Bencherif. A cela s’ajoutent près de 664 millions de DA de créances liées aux travaux d’approvisionnement en électricité et en gaz, a-t-elle ajouté. La direction, qui a lancé un appel à ses clients à régler leurs factures impayées, «en vue d’assurer l’équilibre financier de cette société», a signalé n’avoir pas encore procédé «à des coupures de l'alimentation en énergie, notamment pour les ménages. Mme Radia Bencherif a rappelé, à l’occasion, les différents modes de payement assurés aux abonnés de la Sonelgaz, dans le cadre de la nouvelle politique de modernisation du secteur, dont le payement électronique par la carte Edahabia (d’Algérie Télécom), et par carte bancaire, en plus du mode de payement classique auprès des agences commerciales.