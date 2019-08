DJELFA : Les citoyens revendiquent un Centre anti-cancer

Des centaines de citoyens de la ville de Djelfa ont organisé, ce samedi, une marche pacifique pour revendiquer la relance du projet du centre de lutte contre le cancer, a-t-on constaté. La marche des citoyens a débuté vers 17h à partir du Centre ville en face du siège de la mairie vers la rue principale menant au siège de la wilaya où la majorité des protestataires portaient des gilets jaunes, des ballons de la même couleur et des pancartes sur lesquelles était écrit leur revendication en vue de "mettre fin à la souffrance des malades de cette wilaya et leur épargner les longs déplacements vers les hôpitaux de la capitale et de Blida". Dans une déclaration à l'APS, l'un des jeunes protestataires Aziz Bouzekri a affirmé que "l'objectif de ce sit-in et de cette marche pacifique est de faire parvenir notre voix aux autorités centrales pour répondre à une revendication commune des citoyens de la wilaya concernant l'impératif de relancer le projet de réalisation du Centre de lutte contre le cancer". Un autre jeune a indiqué que "les cris des malades ont fait de cette marche une nécessité pour accomplir le devoir et ne pas fuir la responsabilité d'être à leurs côtés". L'un des malades du cancer a indiqué à l'APS qu'il souffre depuis dix ans de cette maladie et que "le moment est venu pour mettre fin à la souffrance de tous les malades, notamment les longs déplacements pour se soigner". Ont pris part à cette marche pacifique des anciens députés, des acteurs de la société civile et du mouvement associatif ainsi que des citoyens et des proches des malades, a-t-on indiqué.