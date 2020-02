DJELFA ET BOUMERDES : Destruction d’une casemate pour terroristes

Une casemate pour terroristes et trois bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites, vendredi, à Djelfa et Boumerdès, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, le 21 février 2020, une casemate pour terroristes et trois (3) bombes de confection artisanale, et ce, lors d'opérations de recherche et de ratissage menées distinctement à Djelfa et Boumerdès (1ère Région Militaire)", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont arrêté, en coordination avec les services des Douanes à Nâama, Tlemcen et El Bayadh (2ème RM), six (6) narcotrafiquants et saisi 96,2 kilogrammes de kif traité et quatre (4) véhicules touristiques, tandis que d'autres détachements combinés de l'ANP ont intercepté cinq (5) narcotrafiquants et saisi 2040 comprimés psychotropes à Aïn Defla(1ère RM) et Tébessa (5ème RM)".