DIX CANDIDATS VICTIMES D'UNE ‘’ERREUR DE LOGICIEL’’ REHABILITES : Enquête sur le concours d'accès au grade de Censeur

Rien ne va plus dans le secteur de l'éducation de la wilaya d’Oran, du fait que le ministère vient de dépêcher une Commission nationale à Oran pour enquêter sur les résultats du concours professionnel pour l'accès au grade de censeur, qui s'est soldé par le rejet de toutes les candidatures au nombre de 48, a finalement découvert qu'une « erreur de logiciel » aurait faussé les premiers résultats de cet examen. L'enquête a permis de réhabiliter 10 candidats à ce concours qui ont été retenus et pourront rejoindre leurs nouveaux postes de censeurs, dans les lycées, dès la prochaine rentrée scolaire, a-t-on appris auprès du coordinateur de wilaya du SNAPEST. Une réunion s'est tenue d'ailleurs, hier, avec les candidats pour les informer des résultats de l'enquête. « Les premiers résultats de ce concours professionnel avaient provoqué la protestation des candidats qui avaient dénoncé le rejet de tous les dossiers, alors qu'il existait 10 postes budgétaires pour la wilaya d'Oran. Les candidats avaient énergiquement protesté contre cette injustice. Nous avons saisi le ministère par écrit qui a dépêché, sur le champ, une commission d'enquête à Oran. Il s'est avéré ainsi que 10 lauréats avaient été retenus lors de ce concours, mais qu'une erreur du logiciel informatique a faussé les premiers résultats », affirme le coordinateur local du SNAPEST. Concernant le concours professionnel d'accès au grade de proviseur, 5 lauréats avaient décroché le poste et 18 autres ont été retenus dans la liste de réserve.