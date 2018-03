DIVISION DEUX AMATEUR : Une rencontre arrêtée à cause des pétards !

La rencontre OM Arzew – CRB Ain-El-Turck, a été arrêtée à cause des pétards ! Toua a commencé si bien dans ce derby et les locaux pouvaient surprendre les visiteurs, les poulains de Bentis sont sur une courbe ascendante et ils avaient besoin de remporter cette rencontre pour confirmer, la première période s’achève sur un score vierge. De retour des vestiaires, tout était encore possible et même quand Lessoued ouvre le score suite à un cafouillage pour le Chabab (47’), il restait en effet presque une mi-temps. Malheureusement, il aura fallu que des supporters inconscients s’en mêlent et provoquent l’arrêt de la partie en jetant des pétards sur le terrain, l’arbitre assistant, Melle Lazribi, a été touchée et ne pouvait terminer cette rencontre, ce qui a conduit l’arbitre centrale, Melle Ayouni Safia à arrêter définitivement cette rencontre alors qu’il restait une bonne demi heure à jouer. Dommage pour l’OM qui pouvait prétendre à un meilleur sort, il faudra s’attendre à de lourdes sanctions et tout cela à cause de l’inconscience de certains soit disant supporters, qui ont pour mission de soutenir le club dans les moments difficile et non le contraire…