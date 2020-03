DISTRIBUTION PROCHAINE DE 350 LOGEMENTS SOCIAUX : Relance des enquêtes à Ain Turck

L'opération se poursuit toujours pour toucher l'ensemble des localités allant de St Roch à Ain Turck. Selon les sources, des représentants des familles ont été reçus au niveau de la daïra et des instructions ont été données pour accélérer ces enquêtes et de renforcer les équipes des enquêteurs en passant de deux à sept commissions. Ces enquêtes, lancées à partir de Cap Falcon, sont menées par sept commissions mises en place par la daïra d'Ain Turck, indiquent les mêmes sources. Il est à signaler, dans ce contexte, que des dizaines de demandeurs de logement en colère ont investi, il y a une quinzaine de jours, le siège de la daïra pour tenter d'attirer l'attention des décideurs sur la sordide situation dans laquelle ils se débattent, depuis plus de deux décennies pour certains d'entre eux, et ce, après avoir usé de tous les recours que leur confère la loi. Les manifestants ont carrément bloqué l'accès au siège de la daïra et ont observé un impressionnant sit-in en criant des slogans hostiles contre les autorités locales. La série de protestations de demandeurs de logement, qui caractérise l'essentiel de l'ambiance dans le chef-lieu depuis ces dernières semaines, a incité les responsables de la wilaya à prendre des décisions pour répondre aux doléances des citoyens. A ce sujet, sur instruction du wali, une commission d'enquête au cas par cas a été installée par la daïra d'Ain Turck et fait du porte à porte chez les postulants du relogement du chef-lieu dans le but de leur recensement. Les membres de cette commission ont entamé leur visite d'inspection sur le terrain à partir de la petite localité La Madrague avant de se rendre dans le village de Capon Falcon où un impressionnant nombre de familles sinistrées est répertorié. Ensuite, les membres de cette commission se sont rendus chez des mal-logés du quartier Commandant Ferradj, communément appelé douar Maroc. Il importe de noter que des membres de comités de quartier agréés, concernés par ce recensement, ont été sollicités pour débusquer les fraudeurs.